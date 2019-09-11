ЦСКА заявил на Лигу Европы 15-летнего вратаря

Футбольный ЦСКА опубликовал заявку для участия в Лиге Европы. Соперниками армейцев по групповому турниру будут болгарский "Лудогорец", венгерский "Ференцварош" и испанский "Эспаньол".

В заявку армейцев вошли 28 футболистов — 23 в основной список и еще пять игроков в список В. В главном списке присутствует вратарь Владислав Тороп, которому в ноябре исполнится 16 лет. Юный голкипер уже попадал в заявку москвичей в матчах российской премьер-лиги.