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ЦСКА заявил на Лигу Европы 15-летнего вратаря 

Вести.Ru + ещё 8 2 часа назад
ЦСКА заявил на Лигу Европы 15-летнего вратаря
Фото: Instagram/Влад Тороп
Футбольный ЦСКА опубликовал заявку для участия в Лиге Европы. Соперниками армейцев по групповому турниру будут болгарский "Лудогорец", венгерский "Ференцварош" и испанский "Эспаньол".
В заявку армейцев вошли 28 футболистов — 23 в основной список и еще пять игроков в список В. В главном списке присутствует вратарь Владислав Тороп, которому в ноябре исполнится 16 лет. Юный голкипер уже попадал в заявку москвичей в матчах российской премьер-лиги.
Полностью состав ЦСКА выглядит так: Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп. Защитники: Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев. Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков. Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура. В список "B" включены воспитанники клуба Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Тигран Аванесян, Максим Елеев и Антон Крачковский.
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Футбол , Никола Влашич , Хердур Магнуссон , Звонимир Шарлия , Виктор Васин , Илья Помазун , Игорь Дивеев , Арнор Сигурдссон , Такума Нисимура , Иван Обляков , Константин Кучаев , Алан Дзагоев , Кирилл Набабкин , Ильзат Ахметов , Федор Чалов , Марио Фернандес , Вадим Карпов , Седрик Гогуа , Игорь Акинфеев , Георгий Щенников , ЦСКА
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