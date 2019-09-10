Дзюба раскрыл секрет силы сборной России 

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мыслями после победы над сборной Казахстана в матче квалификации Евро-2020, передает "Матч ТВ".
Капитан национальной команды рассказал, в чем заключается главная сила россиян.
"Мы не сгибаемся, так как вырабатываем менталитет победителя. Надо отдавать все силы, а уже после свистка будем анализировать, что сделали не так. Нужно до конца верить, биться и сражаться. В этом наша сила. Мы сильны именно командной игрой", — отметил форвард.
Ранее сообщалось, что сборная Германии обыграла Северную Ирландию в матче отбора Евро-2020.