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Тренер сборной Косово отреагировал на поражение от Англии 

Газета.Ru + ещё 8 28 минут назад
Тренер сборной Косово отреагировал на поражение от Англии
Фото: Reuters
Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд прокомментировал поражение от Англии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
"Мы говорили о том, чтобы играть и рисковать против очень хорошего противника. Мы могли бы стоять всей командой за линией мяча и не играть в футбол или же искать только короткий пас, но при этом все равно проиграть 0:4 или 0:5. Я не доволен первым таймом, но беру ответственность на себя. Я сказал команде: "Выйдите и постарайся сделать так, чтобы не жалеть в конце.
Мы потеряли несколько ненужных мячей и сразу оказались в опасности. Мы могли бы добиться большего в тех ситуациях. Если посмотреть на второй тайм, то мы можем гордиться этой командой, она показала хороший футбол и не сдавалась", — цитирует Шалланда пресс-служба УЕФА.
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу англичан.
Отметим, что англичане пропустила от Косово уже на 34-й секунде. Для представителей полуостровного государства это самый быстрый пропущенный мяч за последние 26 лет.
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Футбол , УЕФА
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