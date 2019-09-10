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Рамос хочет видеть Погба в «Реале» 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Рамос хочет видеть Погба в «Реале»
Фото: ТАСС
Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос выразил надежду, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба присоединится к столичной команде. Об этом сообщает Goal.com.
"Я думаю, что в "Реале" всегда открыта дверь для таких футболистов, как он. Для меня Погба — один из лучших игроков. Он показал себя в "Ювентусе", а теперь и в "Манчестер Юнайтед". Думаю, что он полезный игрок и оказывает большое влияние на атакующие действия своей команды, — сказал Рамос.
Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне женился.
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