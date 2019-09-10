Голкипер скончался перед игрой против Гаити

Трагическое событие произошло перед игрой между сборными Кюрасао и Гаити.

9 сентября было обнаружено тело вратаря сборной Кюрасао Жаирзиньо Питер. Труп обнаружили его партнеры. Голкипер скончался в гостиничном номере в отеле, где сборная остановилась в преддверии матча. Сообщается, что причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ. Питеру был всего 31 год. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте, освещающем события турнира.

Отмечается, что матч между Кюрасао и Гаити не будет перенесён, несмотря на случившееся. Встреча национальных команд состоится сегодня, 10 сентября.

Летом прошлого года Жаирзиньо Питер вместе со сборной Кюрасао выиграл Кубок Короля, обыграв в финале команду Вьетнама в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что уральский пловец, проплывший 30 километров в открытом море, скончался после пробежки.