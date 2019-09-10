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СМИ: Буффон является одним из наиболее низкооплачиваемых игроков «Ювентуса» 

RT на русском + ещё 6 39 минут назад
Буффон стал низкооплачиваемым игроком в «Ювентусе»
Фото: globallookpress.com
Легендарный вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон находится на втором с конца месте по размеру оклада среди футболистов основной команды клуба.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, зарплата Буффона в «Ювентусе» составляет $1,5 млн Это второй с конца показатель в клубе. Меньше Буффона зарабатывает только третий голкипер команды, Карло Пинсольо.
Буффон перешёл в «Ювентус» из ПСЖ летом 2019 года. В парижском клубе он отыграл один сезон. До этого вратарь выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год.
Ранее футболистка Морган заявила, что дело Роналду об изнасиловании было закрыто благодаря деньгам.
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Футбол , Джанлуиджи Буффон , Карло Пинсольо
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