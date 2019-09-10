В ПСЖ устали от Неймара

Французский «Пари Сен-Жермен» рассматривает вариант продажи бразильского форварда Неймара в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es.

В руководстве устали от слухов и разговоров вокруг возможного трансфера Неймара нынешним летом, а также от давления со стороны окружения игрока. Отмечается, что мадридский «Реал» поддерживает связь с футболистом и остается одним из претендентов на него.

Несмотря на желание «Барселоны» вернуть футболиста, Неймар не сменил клуб в минувший дозаявочный период. В августе главный тренер ПСЖ Томас Тухель объявил условие продажи игрока: в клубе не готовы расстаться с бразильцем, не подобрав ему замену.

Помимо «Барселоны», на игрока также претендовал мадридский «Реал». «Королевский клуб» был готов предложить Неймару пятилетний контракт на 40 миллионов евро в год.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Его переход из «Барселоны» во французский клуб стал самым дорогим в истории спорта. Сумма трансфера составила 222 миллиона евро.