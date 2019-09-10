Черчесов пояснил жесткий отбор в состав сборной 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пояснил жесткий отбор в состав национальный команды и высказался насчет вернувшихся в строй игроков.
Наставник заявил, что думает в первую очередь о результате, а не о том, кто выйдет в стартовом составе.
"По поводу стартового состава команды на матч с Казахстаном — мы рассчитывали на то, что команду надо чуть освежить. Жирков более атакующий, нежели Кудряшов. Нам надо наверстать упущенные очки, а не думать о том, кто выйдет, а кто нет. Надо заслужить даже секунду игры в сборной. Может быть, это жестко, но у нас так", — сказал Черчесов.
Ранее сообщалось, что президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался против совмещения Станиславом Черчесовым работы в клубе и сборной.