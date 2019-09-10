Черчесов пояснил жесткий отбор в состав сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пояснил жесткий отбор в состав национальный команды и высказался насчет вернувшихся в строй игроков.

Наставник заявил, что думает в первую очередь о результате, а не о том, кто выйдет в стартовом составе.