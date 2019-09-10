Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
13 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Зенит
Зенит
20:00
Арсенал Арсенал
13 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Мальорка
Мальорка
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
13 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фортуна
Фортуна
21:30
Вольфсбург Вольфсбург
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
16:30
Урал Урал
Сочи
Сочи
19:00
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
14:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Челси Челси
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
14 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
14:00
Леванте Леванте
Леганес
Леганес
17:00
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
19:30
Атлетико М Атлетико М
14 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Майнц
Майнц
16:30
Герта Герта
Унион
Унион
16:30
Вердер Вердер
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
14:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
16:30
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
19:00
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
16:00
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
18:30
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
15:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Шальке-04 Шальке-04
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
20:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
20:30
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
22:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед

Черчесов пояснил жесткий отбор в состав сборной 

Газета.Ru 1 час назад
Черчесов пояснил жесткий отбор в состав сборной
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пояснил жесткий отбор в состав национальный команды и высказался насчет вернувшихся в строй игроков.
Наставник заявил, что думает в первую очередь о результате, а не о том, кто выйдет в стартовом составе.
"По поводу стартового состава команды на матч с Казахстаном — мы рассчитывали на то, что команду надо чуть освежить. Жирков более атакующий, нежели Кудряшов. Нам надо наверстать упущенные очки, а не думать о том, кто выйдет, а кто нет. Надо заслужить даже секунду игры в сборной. Может быть, это жестко, но у нас так", — сказал Черчесов.
Ранее сообщалось, что президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался против совмещения Станиславом Черчесовым работы в клубе и сборной.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
"Урал" готов взять к себе Кокорина и Мамаева "Урал" готов взять к себе Кокорина и Мамаева Экс-игрок "Зенита" заявил о желании сыграть в финале Лиги чемпионов Экс-игрок "Зенита" заявил о желании сыграть в финале Лиги чемпионов Россия впервые за 20 лет одержала пять побед подряд в отборочном турнире Евро Россия впервые за 20 лет одержала пять побед подряд в отборочном турнире Евро
Футбол , Станислав Черчесов , Александр Дюков , РФС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фергюсон намекнул на бой с Хабибом
Фергюсон намекнул на бой с Хабибом
Упавшая в обморок гимнастка исключена из сборной
Упавшая в обморок гимнастка исключена из сборной
В ПСЖ устали от Неймара
В ПСЖ устали от Неймара
Экс-игрок «Зенита» захотел сыграть в финале ЛЧ
Экс-игрок «Зенита» захотел сыграть в финале ЛЧ
Фергюсон рассказал о конфликте с Хабибом
Фергюсон рассказал о конфликте с Хабибом1
Видео
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
01:46
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
Хоккей
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
Где будут играть Кокорин и Мамаев
04:56
Где будут играть Кокорин и Мамаев
Футбол Статьи
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
01:45
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
MMA
У Мамаева появились новые проблемы с законом
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
Хабиб резко набрал вес перед боем
00:41
Хабиб резко набрал вес перед боем
MMA
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
02:51
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
Футбол Статьи
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
00:41
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение