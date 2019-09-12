ЦСКА отказал Мамаеву 

Павел Мамаев не перейдет в ЦСКА. Об этом, как сообщает «Чемпионат», рассказал генеральный директор клуба Роман Бабаев.
Мамаев — игрок «Краснодара». В октябре 2018 года он вместе с форвардом петербургского «Зенита» Александром Кокориным избил в Москве водителя журналистки Первого канала, директора НАМИ и чиновника Минпромторга. В мае 2019-го суд приговорил их за это к 18 и 17 месяцам колонии, а 6 сентября — решил освободить условно-досрочно.
Ранее неоднократно сообщалось о намерении руководства «Краснодара» расторгнуть контракт с Мамаевым.
«Да, история очень некрасивая, но ребята искупили ее сполна», — считает Роман Бабаев.
Он призвал не трогать Кокорина и Мамаева, если они не дадут повода, а также рассказал, что ЦСКА не станет приглашать Мамаева в случае ухода того из «Краснодара». Единственной причиной для этого Бабаев назвал то, что главный тренер Виктор Гончаренко не уверен в способности Мамаева сделать команду сильнее