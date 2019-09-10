Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
13 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Зенит
Зенит
20:00
Арсенал Арсенал
13 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Мальорка
Мальорка
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
13 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фортуна
Фортуна
21:30
Вольфсбург Вольфсбург
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
16:30
Урал Урал
Сочи
Сочи
19:00
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
14:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Челси Челси
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
14 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
14:00
Леванте Леванте
Леганес
Леганес
17:00
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
19:30
Атлетико М Атлетико М
14 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Майнц
Майнц
16:30
Герта Герта
Унион
Унион
16:30
Вердер Вердер
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
14:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
16:30
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
19:00
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
16:00
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
18:30
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
15:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Шальке-04 Шальке-04
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
20:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
20:30
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
22:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед

УЕФА высоко оценил готовность инфраструктуры Петербурга к ЧЕ-2020 

ТАСС 1 час назад
УЕФА оценил готовность Петербурга к ЧЕ-2020
Фото: EPA
Делегация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высоко оценила готовность инфраструктуры Санкт-Петербурга к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора города Владимира Кириллова.
Четвертый инспекционный визит УЕФА в Петербург проходит с 9 по 12 сентября. В рамках визита прошло пленарное заседание с представителями УЕФА и властями города на стадионе на Крестовском острове, где пройдут матчи.
"Руководитель операционной деятельности на объектах Союза европейских футбольных ассоциаций Андреас Шар в своем выступлении отметил высокий уровень готовности городской инфраструктуры и поблагодарил руководство Санкт-Петербурга за плодотворное сотрудничество", — говорится в сообщении пресс-службы.
"Правительством Санкт-Петербурга проводится комплексная планомерная работа по реализации утвержденного плана мероприятий [по подготовке города к турниру], который включает более 130 пунктов. Они касаются подготовки спортивной, транспортной, инженерной, медицинской, гостиничной, информационно-коммуникационной инфраструктуры и иных объектов городского хозяйства, обеспечения безопасности и общественного порядка, а также осуществления операционной деятельности в период проведения турнира", — отмечается в сообщении.
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.
Лучшие моменты Премьер-лиги
ТАСС: последние новости
Черчесов: сборной России по футболу нужно сделать все, чтобы сыграть на ЧЕ в Петербурге Черчесов: сборной России по футболу нужно сделать все, чтобы сыграть на ЧЕ в Петербурге Дзюба заявил, что российским футболистам было тяжело взламывать оборону сборной Казахстана Дзюба заявил, что российским футболистам было тяжело взламывать оборону сборной Казахстана СМИ: голкипер сборной Кюрасао по футболу умер перед матчем с командой Гаити СМИ: голкипер сборной Кюрасао по футболу умер перед матчем с командой Гаити
Комментарии
Футбол , Правительство Санкт-Петербурга , УЕФА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Буффон стал низкооплачиваемым игроком в «Ювентусе»
Буффон стал низкооплачиваемым игроком в «Ювентусе»
Футболиста АПЛ оштрафовали за съемки в рекламе
Футболиста АПЛ оштрафовали за съемки в рекламе
Скончался бывший футболист «Зенита» Марк Гек
Скончался бывший футболист «Зенита» Марк Гек
«Ленивый и однообразный»: Фергюсон раскритиковал Хабиба
«Ленивый и однообразный»: Фергюсон раскритиковал Хабиба1
Игрок забил два гола с углового
Игрок забил два гола с углового
Видео
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
01:46
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
Хоккей
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
Где будут играть Кокорин и Мамаев
04:56
Где будут играть Кокорин и Мамаев
Футбол Статьи
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
01:45
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
MMA
У Мамаева появились новые проблемы с законом
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
Хабиб резко набрал вес перед боем
00:41
Хабиб резко набрал вес перед боем
MMA
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
02:51
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
Футбол Статьи
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
00:41
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение