Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
13 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Зенит
Зенит
20:00
Арсенал Арсенал
13 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Мальорка
Мальорка
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
13 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фортуна
Фортуна
21:30
Вольфсбург Вольфсбург
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
16:30
Урал Урал
Сочи
Сочи
19:00
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
14:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Челси Челси
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
14 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
14:00
Леванте Леванте
Леганес
Леганес
17:00
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
19:30
Атлетико М Атлетико М
14 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Майнц
Майнц
16:30
Герта Герта
Унион
Унион
16:30
Вердер Вердер
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
14:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
16:30
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
19:00
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
16:00
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
18:30
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
15:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Шальке-04 Шальке-04
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
20:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
20:30
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
22:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед

Сборная Англии дома «перестреляла» команду Косово 

Просто Про Спорт + ещё 14 22 минуты назад
Сборная Англии дома «перестреляла» команду Косово
Фото: Reuters
Футболисты сборной Англии в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 переиграли команду Косово.
Встреча, прошедшая во вторник в Саутгемптоне на стадионе «Сет-Мэри», завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Рахим Стерлинг и Гарри Кейн, а Джейдон Санчо отметился дублем. У гостей дважды отличился Валон Бериша, а один гол в активе Ведата Мурики. Кроме того, защитник сборной Косово Мергим Войвода записал в пассив автогол.
В параллельном матче группы сборная Черногории дома уступила чехам — 0:3.
Таким образом, англичане набрали 12 очков и сохранили первое место в группе. Девять очков имеют чехи, а восемь очков в активе сборной Косово. Команды Черногории и Болгарии набрали по два очка.
В следующих матчах турнира сборная Англии 11 октября в гостях сыграет с чехами, а команда Косово 14 октября примет сборную Черногории.
Евро-2020. Отборочный этап. Группа А Англия — Косово — 5:3 (5:1)
Голы: Бериша, 1 (0:1); Стерлинг, 8 (1:1); Кейн, 19 (2:1); Войвода, 38-авт (3:1); Санчо, 44 (4:1); Санчо, 45+1 (5:1); Бериша, 49 (5:2); Мурики, 53-пен (5:3) Футболисты сборной Англии в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 переиграли команду Косово.
Встреча, прошедшая во вторник в Саутгемптоне на стадионе «Сет-Мэри», завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Рахим Стерлинг и Гарри Кейн, а Джейдон Санчо отметился дублем. У гостей дважды отличился Валон Бериша, а один гол в активе Ведата Мурики. Кроме того, защитник сборной Косово Мергим Войвода записал в пассив автогол.
В параллельном матче группы сборная Черногории дома уступила чехам — 0:3.
Таким образом, англичане набрали 12 очков и сохранили первое место в группе. Девять очков имеют чехи, а восемь очков в активе сборной Косово. Команды Черногории и Болгарии набрали по два очка.
В следующих матчах турнира сборная Англии 11 октября в гостях сыграет с чехами, а команда Косово 14 октября примет сборную Черногории.
Евро-2020. Отборочный этап. Группа А Англия — Косово — 5:3 (5:1)
Голы: Бериша, 1 (0:1); Стерлинг, 8 (1:1); Кейн, 19 (2:1); Войвода, 38-авт (3:1); Санчо, 44 (4:1); Санчо, 45+1 (5:1); Бериша, 49 (5:2); Мурики, 53-пен (5:3)
Лучшие моменты Премьер-лиги
Просто Про Спорт: последние новости
Сарри хочет, чтобы Роналду побил рекорд Игуаина в матчах Серии А Сарри хочет, чтобы Роналду побил рекорд Игуаина в матчах Серии А Сборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами Сборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами Черчесов: «Чтобы вернуться в сборную, Мамаев и Кокорин должны убедить не только меня, но и общественность» Черчесов: «Чтобы вернуться в сборную, Мамаев и Кокорин должны убедить не только меня, но и общественность»
Комментарии
Футбол , Рахим Стерлинг , Гарри Кейн , Джейдон Санчо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бекхэм позвал Месси в свой клуб
Бекхэм позвал Месси в свой клуб
​Гризманн не забил пенальти во втором подряд
​Гризманн не забил пенальти во втором подряд
Футболистка Морган высказала мнение по поводу закрытия дела Роналду
Футболистка Морган высказала мнение по поводу закрытия дела Роналду
Сборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами
Сборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами
Порье бросил вызов Макгрегору
Порье бросил вызов Макгрегору
Видео
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
01:46
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
Хоккей
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
Где будут играть Кокорин и Мамаев
04:56
Где будут играть Кокорин и Мамаев
Футбол Статьи
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
01:45
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
MMA
У Мамаева появились новые проблемы с законом
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
Хабиб резко набрал вес перед боем
00:41
Хабиб резко набрал вес перед боем
MMA
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
02:51
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
Футбол Статьи
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
00:41
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение