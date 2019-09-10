Сборная Англии дома «перестреляла» команду Косово

Футболисты сборной Англии в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 переиграли команду Косово.

Встреча, прошедшая во вторник в Саутгемптоне на стадионе «Сет-Мэри», завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Рахим Стерлинг Гарри Кейн , а Джейдон Санчо отметился дублем. У гостей дважды отличился Валон Бериша, а один гол в активе Ведата Мурики. Кроме того, защитник сборной Косово Мергим Войвода записал в пассив автогол.

В параллельном матче группы сборная Черногории дома уступила чехам — 0:3.

Таким образом, англичане набрали 12 очков и сохранили первое место в группе. Девять очков имеют чехи, а восемь очков в активе сборной Косово. Команды Черногории и Болгарии набрали по два очка.

В следующих матчах турнира сборная Англии 11 октября в гостях сыграет с чехами, а команда Косово 14 октября примет сборную Черногории.

Евро-2020. Отборочный этап. Группа А Англия — Косово — 5:3 (5:1)

Голы: Бериша, 1 (0:1); Стерлинг, 8 (1:1); Кейн, 19 (2:1); Войвода, 38-авт (3:1); Санчо, 44 (4:1); Санчо, 45+1 (5:1); Бериша, 49 (5:2); Мурики, 53-пен (5:3) Футболисты сборной Англии в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 переиграли команду Косово.

Встреча, прошедшая во вторник в Саутгемптоне на стадионе «Сет-Мэри», завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Рахим Стерлинг и Гарри Кейн, а Джейдон Санчо отметился дублем. У гостей дважды отличился Валон Бериша, а один гол в активе Ведата Мурики. Кроме того, защитник сборной Косово Мергим Войвода записал в пассив автогол.

В параллельном матче группы сборная Черногории дома уступила чехам — 0:3.

Таким образом, англичане набрали 12 очков и сохранили первое место в группе. Девять очков имеют чехи, а восемь очков в активе сборной Косово. Команды Черногории и Болгарии набрали по два очка.

В следующих матчах турнира сборная Англии 11 октября в гостях сыграет с чехами, а команда Косово 14 октября примет сборную Черногории.

Евро-2020. Отборочный этап. Группа А Англия — Косово — 5:3 (5:1)

Голы: Бериша, 1 (0:1); Стерлинг, 8 (1:1); Кейн, 19 (2:1); Войвода, 38-авт (3:1); Санчо, 44 (4:1); Санчо, 45+1 (5:1); Бериша, 49 (5:2); Мурики, 53-пен (5:3)