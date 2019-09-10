​Гризманн не забил пенальти во втором подряд матче за сборную

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн не забил пенальти в матче отборочного цикла на Евро-2020 против Андорры.

На 28-й минуте встречи Гризманн не сумел переиграть Хосе Гомеса с одиннадцати метров — голкипер скромной европейской сборной совершил сэйв.

Напомним, что в прошлом матче отбора против Албании (4:1), состоявшемся в минувшую субботу, Гризманн тоже не смог реализовать пенальти. После этого Антуан в шутку допустил, что он не смог забить с одиннадцатиметрового из-за своей супруги, которая не смотрела матч.