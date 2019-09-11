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Дзюба нашел записку юного фаната и встретился с ним 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Дзюба нашел записку юного фаната и встретился с ним
Фото: страница Сергей Лютаревич на Facebook
Нападающий сборной России Артем Дзюба подарил футболку семилетнему школьнику из Калининграда после матча с национальной командой Казахстана. Об этом на странице в Facebook рассказал руководитель группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич.
По словам Лютаревича, после матча мальчик вместе с мамой приехал в отель российской команды, но его не пустили в номер Дзюбы. Школьник расплакался и оставил футболисту записку со своим контактом. Через 30 минут Дзюба позвонил мальчику и пригласил в отель. В итоге юному болельщику удалось сфотографироваться со своим кумиром и получить от него игровую футболку.
Российская команда одержала победу над казахстанцами со счетом 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте встречи забил защитник Марио Фернандес.
После шести матчей отборочного турнира сборная России набрала 15 очков и располагается на втором месте в группе I. Первое место занимают бельгийцы, в активе которых 18 очков.
В следующем туре российской команде предстоит сыграть с Шотландией. Матч состоится 10 октября.
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Комментарии
Футбол , Сергей Лютаревич , Артем Дзюба , Марио Фернандес
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