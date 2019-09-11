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«Зенит» перенес матч 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» на 24 сентября 

Sports.ru + ещё 5 1 час назад
Матч «Зенита» в Кубке России перенесен
Фото: Sports.ru
Матч 1/16 финала Олимп Кубка России между «Енисеем» и «Зенитом» перенесен.
Игра состоится 24 сентября, а не 25-го или 26-го, как ожидалось ранее.
«Я бы не хотел говорить про административный ресурс. «Зенит» сослался на плотный график. Они готовятся к матчам Лиги Чемпионов, представляют Россию в Европе. В данном случае и РФС, и красноярский «Енисей» пошли на встречу. Мы за российский футбол», — заявил главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев.
Красноярцы, в свою очередь, попросили перенести гостевой матч с хабаровским СКА — игра пройдет не 21-го, а 20 сентября.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Зенит» не могут договориться о проведении очного матча после 1/16 финала Кубка. «Локо» играет с «Балтикой» в Калининграде ориентировочно 25 сентября, но точная дата пока не определена.
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Футбол , Юрий Газзаев , Зенит , РФС , Локомотив , СКА
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