Месси может пропустить матч с «Боруссией»

СМИ: Месси может пропустить первый матч «Барселоны» в новом розыгрыше футбольной ЛЧ

Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси рискует пропустить стартовую игру группового этапа Лиги чемпионов против немецкой "Боруссии" из Дортмунда. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

Ранее стало известно, что 32-летний футболист не поможет "Барселоне" во встрече четвертого тура чемпионата Испании против "Валенсии". Аргентинец пропустил три стартовых матча первенства из-за травмы икроножной мышцы, полученной в начале августа.

По информации источника, Месси сейчас занимается по индивидуальной программе. Встреча Лиги чемпионов с "Боруссией" состоится 17 сентября. Также соперниками испанского клуба по группе являются итальянский "Интер" и чешская "Славия".