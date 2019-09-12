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СМИ: Месси может пропустить первый матч «Барселоны» в новом розыгрыше футбольной ЛЧ 

ТАСС + ещё 19 4 часа назад
Месси может пропустить матч с «Боруссией»
Фото: AP/Eric Alonso
Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси рискует пропустить стартовую игру группового этапа Лиги чемпионов против немецкой "Боруссии" из Дортмунда. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.
Ранее стало известно, что 32-летний футболист не поможет "Барселоне" во встрече четвертого тура чемпионата Испании против "Валенсии". Аргентинец пропустил три стартовых матча первенства из-за травмы икроножной мышцы, полученной в начале августа.
По информации источника, Месси сейчас занимается по индивидуальной программе. Встреча Лиги чемпионов с "Боруссией" состоится 17 сентября. Также соперниками испанского клуба по группе являются итальянский "Интер" и чешская "Славия".
Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. В составе испанской команды он становился десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец пять раз выигрывал "Золотой мяч".
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Футбол , Лионель Месси , УЕФА , Газета.Ru
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