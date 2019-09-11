Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
13 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Зенит
Зенит
20:00
Арсенал Арсенал
13 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Мальорка
Мальорка
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
13 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фортуна
Фортуна
21:30
Вольфсбург Вольфсбург
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
16:30
Урал Урал
Сочи
Сочи
19:00
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
14:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Челси Челси
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
14 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
14:00
Леванте Леванте
Леганес
Леганес
17:00
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
19:30
Атлетико М Атлетико М
14 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Майнц
Майнц
16:30
Герта Герта
Унион
Унион
16:30
Вердер Вердер
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
14:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
16:30
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
19:00
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
16:00
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
18:30
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
15:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Шальке-04 Шальке-04
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
20:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
20:30
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
22:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед

Болельщик встал на колени перед Роналду 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Болельщик встал на колени перед Роналду
Фото: РИА Новости
Во время отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Литвы и Португалии болельщик выбежал на поле. Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду покидал поле, уходя на замену, и в этот момент фанат прорвался на поле.
Фанат в футболке "Реала" с фамилией Роналду на спине упал на колени, попросив футболиста сделать совместную фотографию. Стюарды пытались не допустить болельщика к Роналду, но сам игрок вмешался, чтобы позволить фанату сделать с ним фото.
34-летний форвард забил четыре мяча в ворота сборной Литвы и помог своей команде одержать разгромную победу со счетом 5:1.
Ранее сообщалось, что испанская "Валенсия" уволила главного тренера и спортивного директора клуба.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
ЦСКА огласил список игроков для участия в Лиге Европы ЦСКА огласил список игроков для участия в Лиге Европы Все матчи 1/16 Кубка России будут сыграны в один день Все матчи 1/16 Кубка России будут сыграны в один день Тренер сборной Англии отреагировал на победу над Косово Тренер сборной Англии отреагировал на победу над Косово
Футбол , Криштиану Роналду , Реал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион России по сноуборду пропал без вести
Чемпион России по сноуборду пропал без вести5
Дзюба нашел записку юного фаната и встретился с ним
Дзюба нашел записку юного фаната и встретился с ним
У российских биатлонистов новый тренер
У российских биатлонистов новый тренер1
Маркус Смарт стал автором очередного трик-шота
Маркус Смарт стал автором очередного трик-шота
ЦСКА заявил на Лигу Европы 15-летнего вратаря
ЦСКА заявил на Лигу Европы 15-летнего вратаря2
Видео
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
01:46
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
Хоккей
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
Где будут играть Кокорин и Мамаев
04:56
Где будут играть Кокорин и Мамаев
Футбол Статьи
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
01:45
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
MMA
У Мамаева появились новые проблемы с законом
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
Хабиб резко набрал вес перед боем
00:41
Хабиб резко набрал вес перед боем
MMA
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
02:51
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
Футбол Статьи
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
00:41
«Сложно найти бойца, которого он не убьет»
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение