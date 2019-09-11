Болельщик встал на колени перед Роналду

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 433 (@433) 11 Сен 2019 в 1:49 PDT Во время отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Литвы и Португалии болельщик выбежал на поле. Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду покидал поле, уходя на замену, и в этот момент фанат прорвался на поле.

Фанат в футболке "Реала" с фамилией Роналду на спине упал на колени, попросив футболиста сделать совместную фотографию. Стюарды пытались не допустить болельщика к Роналду, но сам игрок вмешался, чтобы позволить фанату сделать с ним фото.

34-летний форвард забил четыре мяча в ворота сборной Литвы и помог своей команде одержать разгромную победу со счетом 5:1.

Ранее сообщалось, что испанская "Валенсия" уволила главного тренера и спортивного директора клуба.