Фанаты «ПСЖ» угрожают бойкотировать матчи из-за Неймара

Болельщики "Пари Сен-Жермен" выразили недовольство нахождением в команде нападающего Неймара, сообщает RMC Sport.

По информации издания, руководство клуба встретилось с фанатами, чтобы урегулировать конфликт, однако успокоить ультрас не удалось. Поклонники столичной команды намерены вывесить баннеры против Неймара на ближайшем матче чемпионата Франции со "Страсбургом", в котором может принять участие бразильский форвард.

Отмечается, что представители "ПСЖ" выступили против подобной акции.

Фанаты также могут бойкотировать первый матч команды в Лиге чемпионов. В первом туре группового этапа "ПСЖ" встретится с мадридским "Реалом" 18 сентября.

После завершения прошлого сезона Неймар заявил о желании покинуть команду. Бразилец был намерен вернуться в "Барселону", за которую он выступал до 2017 года, однако клубы не смогли договориться о трансфере.