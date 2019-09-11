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Госдума отказалась вернуть пиво на стадионы 

Lenta.ru + ещё 1 18 минут назад
Госдума отказалась вернуть пиво на стадионы
Фото: ТАСС
Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи отказался одобрить законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах. Он будет отправлен на доработку, сообщил один из авторов, член комитета Дмитрий Свищев, слова которого приводит «Р-Спорт».
Депутат отметил, что после доработки законопроект будет вновь вынесен на повестку. «Но основной комитет, который будет заниматься этим вопросом и принимать решение, неспортивный
Комитет по спорту не является главным комитетом, который принимает это решение, мы — соисполнители», — заявил Свищев.
Он отметил, что у большинства людей сложились стереотипные ассоциации с пивом, хотя опыт чемпионата мира 2018 года показал положительный пример. Также он напомнил, что пивные компании являются глобальными футбольными спонсорами.
«Тут важна и поддержка болельщиков: надо показать, что не надо делать из них каких-то демонов, которые напиваются пивом и валяются потом. Это не так. Практика мировая и чемпионата мира показала, что это заблуждение», — подчеркнул собеседник агентства.
Законопроект о розничной продаже пива на стадионах был внесен в Госдуму в июле. Помимо Свищева, его автором выступил Игорь Лебедев. Согласно инициативе, пиво будет продаваться в точках общественного питания на аренах. Во время детских и юношеских соревнований продажа пива разрешена не будет.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года. Во время чемпионата мира в России в 2018-м пиво вернулось на стадионы в качестве исключения.
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Комментарии
Футбол , Игорь Лебедев , Дмитрий Свищев , Госдума
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