Госдума отказалась вернуть пиво на стадионы

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи отказался одобрить законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах. Он будет отправлен на доработку, сообщил один из авторов, член комитета Дмитрий Свищев , слова которого приводит «Р-Спорт».

Депутат отметил, что после доработки законопроект будет вновь вынесен на повестку. «Но основной комитет, который будет заниматься этим вопросом и принимать решение, неспортивный

Комитет по спорту не является главным комитетом, который принимает это решение, мы — соисполнители», — заявил Свищев.

Он отметил, что у большинства людей сложились стереотипные ассоциации с пивом, хотя опыт чемпионата мира 2018 года показал положительный пример. Также он напомнил, что пивные компании являются глобальными футбольными спонсорами.

«Тут важна и поддержка болельщиков: надо показать, что не надо делать из них каких-то демонов, которые напиваются пивом и валяются потом. Это не так. Практика мировая и чемпионата мира показала, что это заблуждение», — подчеркнул собеседник агентства.

Законопроект о розничной продаже пива на стадионах был внесен в Госдуму в июле. Помимо Свищева, его автором выступил Игорь Лебедев . Согласно инициативе, пиво будет продаваться в точках общественного питания на аренах. Во время детских и юношеских соревнований продажа пива разрешена не будет.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года. Во время чемпионата мира в России в 2018-м пиво вернулось на стадионы в качестве исключения.