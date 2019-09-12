Мэр Парижа назвала условие для прощения Неймара

Мэр Парижа назвала условие для прощения фанатами Неймара

Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала ситуацию вокруг конфликта бразильского футболиста Неймара с парижским клубом "ПСЖ".

"Неймар должен помочь победить в Лиге чемпионов. Мне нравится эта команда, я поддерживаю "ПСЖ". Парень, мы тебя очень любим. Он должен помочь команде. "ПСЖ" сделал все возможное, чтобы в свое время заполучить бразильца. В Париже его очень тепло встретили. Сейчас у него сложные отношения с фанатами. Считаю, что если он даст команде все, на что способен настоящий Неймар, то все будет прощено", — сказала Идальго в эфире Tele Loisirs.

Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Неймар и "Барселона" подали иски друг против друга.