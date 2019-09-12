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Мэр Парижа назвала условие для прощения фанатами Неймара 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Мэр Парижа назвала условие для прощения Неймара
Фото: ТАСС
Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала ситуацию вокруг конфликта бразильского футболиста Неймара с парижским клубом "ПСЖ".
"Неймар должен помочь победить в Лиге чемпионов. Мне нравится эта команда, я поддерживаю "ПСЖ". Парень, мы тебя очень любим. Он должен помочь команде. "ПСЖ" сделал все возможное, чтобы в свое время заполучить бразильца. В Париже его очень тепло встретили. Сейчас у него сложные отношения с фанатами. Считаю, что если он даст команде все, на что способен настоящий Неймар, то все будет прощено", — сказала Идальго в эфире Tele Loisirs.
Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Неймар и "Барселона" подали иски друг против друга.
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