Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом

Бывший тренер «Спартака» охарактеризовал клуб одним словом

Экс-тренер московского футбольного «Спартака» Массимо Каррера в интервью Sport24 одним словом выразил своё отношение к российскому клубу, который оставил почти год назад. По его словам, команд разно-белых до сих пор вызывает в нём тёплые хорошие эмоции.

Каррера признался, что российская столица оставила неизгладимый след в его душе.

«В Москве я оставил часть своего сердца. И когда есть возможность приехать, всегда рад этому. Безусловно, не хватает поля, футбола, любви болельщиков…», — отметил тренер.

При этом на вопрос, как он мог бы охарактеризовать «Спартак» одним словом, Каррера не затруднился с ответом.

«Любовь», — заявил Каррера.