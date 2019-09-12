Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом

Экс-тренер московского футбольного «Спартака» Массимо Каррера в интервью Sport24 одним словом выразил своё отношение к российскому клубу, который оставил почти год назад. По его словам, команд разно-белых до сих пор вызывает в нём тёплые хорошие эмоции.
Каррера признался, что российская столица оставила неизгладимый след в его душе.
«В Москве я оставил часть своего сердца. И когда есть возможность приехать, всегда рад этому. Безусловно, не хватает поля, футбола, любви болельщиков…», — отметил тренер.
При этом на вопрос, как он мог бы охарактеризовать «Спартак» одним словом, Каррера не затруднился с ответом.
«Любовь», — заявил Каррера.
Футбольный функционер подчеркнул, чт до сих пор следит за играми российских команд, в частности не только за матчами с участием красно-белых, но и за «зенитом» или ЦСКА. При этом информацию о возможном возвращении в один из клубов Российской премьер лиги (РПЛ) Каррера назвал «слухами».