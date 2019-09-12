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Экс-игрок «Локомотива» переводил украинской армии заработанные в России деньги 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Экс-игрок «Локомотива» из России финансировал ВСУ
Фото: РИА Новости
Украинский журналист Роман Бебех заявил, что бывший игрок национальной команды Тарас Михалик помогал украинской армии во время выступлений за московский "Локомотив".
"Будучи игроком "Локомотива" Тарас помогал украинской армии. Он это не афишировал, потому что не считал нужным", — цитирует Бебеха "Украина.ру".
Журналист отметил, что после перехода Михалика в луцкую "Волынь" у футболиста возник конфликт с местными фанатами. Противоречия были улажены после того, как болельщикам были предоставлены доказательства передачи средств украинской армии футболистом.
Михалик выступал за "Локомотив" с 2013 года. В составе "железнодорожников" он принял участие в 106 матчах, в которых забил три мяча. Вместе с красно-зелеными он трижды выигрывал Кубок России и стал чемпионом страны.
Ранее игрок сборной Украины высказался о возможном продолжении карьеры в России.
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Футбол , Тарас Михалик , Локомотив
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