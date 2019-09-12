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Михаил Кержаков: «Нормально примем Кокорина в „Зените“. Верю, что он вернется на прежний уровень» 

Sports.ru + ещё 6 2 часа назад
Кержаков рассказал, как примут Кокорина в «Зените»
Фото: Sports.ru
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном возвращении форварда Александра Кокорина в петербургский клуб.
— Александр Кокорин выходит по УДО. Как вы его примете, если Саша все-таки вернется в «Зенит»?
— Нормально мы его примем. Как мы должны его принимать? Как вертухаи, что ли? Я верю, что он вернется на прежний уровень. Слушай, давай так: он совершил проступок. Получил наказание. Испил чашу. Все, можно все забыть.
Понятно, что будет тяжело. Понятно, что будет негатив на стадионах. Но думаю, что он преодолеет, а мы поможем, чем сможем, — сказал Кержаков.
Кокорин точно нужен «Зениту», а Мамаев легко впишется в «Ростов».
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