Кержаков рассказал, как примут Кокорина в «Зените»

Михаил Кержаков: «Нормально примем Кокорина в „Зените“. Верю, что он вернется на прежний уровень»

— Александр Кокорин выходит по УДО. Как вы его примете, если Саша все-таки вернется в «Зенит»?

— Нормально мы его примем. Как мы должны его принимать? Как вертухаи, что ли? Я верю, что он вернется на прежний уровень. Слушай, давай так: он совершил проступок. Получил наказание. Испил чашу. Все, можно все забыть.

Понятно, что будет тяжело. Понятно, что будет негатив на стадионах. Но думаю, что он преодолеет, а мы поможем, чем сможем, — сказал Кержаков.