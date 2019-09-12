Зидан заинтересован в приобретении игрока «Челси» 

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в приобретении полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте, сообщает AS.
По информации издания, английский клуб не намерен продавать игрока из-за запрета на трансферы. Сам футболист тоже не хочет уходить из Английской премьер-лиги (АПЛ).
Отмечается, что бывшие игроки "Челси" вратарь Тибо Куртуа и полузащитник Эден Азар, выступающие за "Реал", в личных беседах одобрили приглашение француза.
В настоящее время французский хавбек восстанавливается после травмы.
Ранее сообщалось, что Зидан может покинуть пост наставника "сливочных" из-за сорвавшегося трансфера полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.