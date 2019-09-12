Зидан заинтересован в приобретении игрока «Челси»

По информации издания, английский клуб не намерен продавать игрока из-за запрета на трансферы. Сам футболист тоже не хочет уходить из Английской премьер-лиги (АПЛ).

Отмечается, что бывшие игроки "Челси" вратарь Тибо Куртуа и полузащитник Эден Азар , выступающие за "Реал", в личных беседах одобрили приглашение француза.

В настоящее время французский хавбек восстанавливается после травмы.