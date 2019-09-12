Моуринью высказался о работе в «Реале»

Жозе Моуринью: «Работа в „Реале“ — лучший опыт в моей карьере»

Португальский специалист Жозе Моуринью вспомнил период работы в «Реале»

«Реал» — мой лучший опыт в карьере в связи с тем, чему я научился как игрок и тренер, какие уроки извлек. Это лучшее воспоминание в карьере, это было фантастически.

То, что меня попросили сделать в «Реале», соответствовало моей натуре.

Мне говорили, что нам противостоит лучшая команда в мире («Барселона»), которая давила на нас, и нам пришлось переломить ситуацию», — сказал Моуринью португальскому телеканалу «11».

Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год и выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.