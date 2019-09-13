Бывшего вице-президента FIFA отстранили от футбола

Бывшего вице-президента FIFA Напоута отстранили от футбола. Пожизненно

Пресс-служба FIFA распространила информацию о пожизненном отстранении от любой деятельности, которая связана с футболом, бывшего вице-президента организации Хуана Анхеля Напоута. Такое решение принял комитет по этике Международной федерации футбола (FIFA).

Организация провела внутреннее расследование и выяснила, что в 2012–2015 годах Напоут был задействован в коррупционной схеме. Он играл роль в роль в передаче маркетинговых прав на некоторые турниры: те, которые проводились под эгидой КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола). Напоут тогда ее возглавлял.

61-летний Напоут, по решению FIFA, должен выплатить один миллион швейцарских франков штрафа (эквивалентно почти одному миллиону долларов). Парагваец официально дисквалифицирован 12 сентября.

Ранее Нью-Йоркским судом Хуан Анхель Напоут был приговорен к тюремному заключению сроком на девять лет. Наказание он получил за получение взяток с 2010 по 2016 годы. В материалах дела указано, что за этот период ему дали около 10,5 миллионов евро.