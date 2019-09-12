Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
13 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Зенит
Зенит
20:00
Арсенал Арсенал
13 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Мальорка
Мальорка
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
13 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фортуна
Фортуна
21:30
Вольфсбург Вольфсбург
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
16:30
Урал Урал
Сочи
Сочи
19:00
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
14:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Челси Челси
14 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
14:00
Леванте Леванте
Леганес
Леганес
17:00
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
19:30
Атлетико М Атлетико М
14 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Герта Герта
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Унион
Унион
16:30
Вердер Вердер
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
14:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
16:30
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
19:00
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
16:00
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
18:30
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
15:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Шальке-04 Шальке-04
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
20:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
20:30
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
22:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
20 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
17:30
Спартак М Спартак М
20 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
22:00
Борнмут Борнмут
20 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
22:00
Бетис Бетис
20 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
21:30
Майнц Майнц

«Не было бы у тебя ствола, я бы тебя…» Алиев снова попал в скандал 

Чемпионат.com 16 часов назад
Никогда не было и вот опять.
Бывший полузащитник московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев вступил в перепалку с украинскими полицейскими. Инцидент произошёл на улице и был снят с нескольких камер. Диалог из первого видео.
Полицейский: …шо дальше?Алиев: И дальше шо? Ты герой или шо? Убери её. Полицейский: Куда её убрать?Алиев: Ну просто убери. Полицейский: Куда?Алиев: Отдай своему этому… напарнику. Полицейский: Ну зачем?Алиев: Я покажу тебе, шо дальше. Полицейский: Ну покажи. Алиев: Так убери плётку. Полицейский: Так покажи. Алиев: Так убери плётку. Полицейский: Так покажи. Голос из-за кадра: Во-первых, не покажи, а покажите.
На втором и третьем видео слышны более резкие слова футболиста. Алиев угрожает полицейскому и говорит, что если бы не оружие, он бы его ударил. Всё это сопровождается нецензурной бранью.
Напомним, что ранее Алиев был вовлечён в несколько инцидентов.
• Бывшая жена футболиста Татьяна жаловалась на побои со стороны мужа.
• Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис назвал Алиева «гадёнышем», утверждая, что полузащитник покинул базу сборной в 2:00 ночи.
• В 2011 году Алиев обматерил журналистку Анну Тесленко.
• Покинув московский «Локомотив», Алиев весьма красноречиво рассказал о причинах.
Чемпионат.com: последние новости
Мэр Парижа — Неймару: помоги «ПСЖ» победить в ЛЧ и фанаты простят тебя Мэр Парижа — Неймару: помоги «ПСЖ» победить в ЛЧ и фанаты простят тебя Источник: Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив» Источник: Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив» В Англии защитник дважды забил ударом с углового. Видео В Англии защитник дважды забил ударом с углового. Видео
Комментарии5
Футбол , Видео , Статьи , Александр Алиев , Игорь Суркис , Локомотив , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Больше не девочка»: откровения Орсера о Медведевой
«Больше не девочка»: откровения Орсера о Медведевой3
Фанаты «ПСЖ» угрожают бойкотировать матчи из-за Неймара
Фанаты «ПСЖ» угрожают бойкотировать матчи из-за Неймара1
Раскрыта суть разговоров Хабиба с отцом во время боя
Раскрыта суть разговоров Хабиба с отцом во время боя1
Пловчиху лишили победы из-за голых ягодиц
Пловчиху лишили победы из-за голых ягодиц41
«Почему так долго?»: украинский шахматист пожаловался на РУСАДА
«Почему так долго?»: украинский шахматист пожаловался на РУСАДА
Видео
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
01:46
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
Хоккей
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
Где будут играть Кокорин и Мамаев
04:56
Где будут играть Кокорин и Мамаев
Футбол Статьи
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
01:45
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
MMA
У Мамаева появились новые проблемы с законом
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
Хабиб резко набрал вес перед боем
00:41
Хабиб резко набрал вес перед боем
MMA
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
02:51
«Этот матч ни о чем не говорит»: чем объяснили победу РФ
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение