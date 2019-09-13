Тер Штеген недоволен ролью запасного в сборной

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил, что недоволен ролью резервиста в национальной сборной Германии.
«Не могу найти объяснения сложившейся ситуации, ведь в каждом поединке я выкладываюсь по полной и стараюсь максимально усложнить решение тренерского штаба. Я в любом случае стремлюсь стать основным. Но эта поездка в сборную стала для менясильным ударом», — цитирует тер Штегена AS.
В сентябре Марк-Андре провел на скамейке оба матча отборочного этапа ЧЕ-2020 — с Голландией (2:4) и Северной Ирландией (2:0). В обоих поединках первым номером был Мануэль Нойер.