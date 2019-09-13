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10 игроков АПЛ, чья цена сильно изменилась. Зинченко стоит уже 30 млн евро! 

Чемпионат.com 1 час назад
10 игроков АПЛ, чья цена сильно изменилась
Фото: Getty Images
Ван Дейк дотянул до 100 млн Transfermarkt обновил стоимость рыночных показателей для 129 игроков английской Премьер-Лиги. Некоторые изменения, сделанные аналитиками, касаются футболистов из топ-клубов. Рассказываем о самом интересном.

Тэмми Абрахам

Нападающий «Челси» увеличил свою ориентировочную стоимость с 20 до 32 млн евро. Эксперты рынка оценили прогресс 21-летнего Абрахама, который в первых пяти матчах нового сезона забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. Его не сломал даже промах с «точки» в серии пенальти в игре с «Ливерпулем» за Суперкубок УЕФА. Клуб готовит для Тэмми новый пятилетний контракт с зарплатой 100 тыс. фунтов стерлингов в неделю.

Маркос Алонсо

А вот испанский защитник «Челси» продолжает дешеветь. Если в октябре прошлого года за Алонсо давали 45 млн евро, то к лету 2019-го он «сбросил» 5 млн, а теперь потерял ещё 8 млн В новом сезоне Маркос сыграл всего минуту, выйдя на замену в концовке матча с «Норвичем», так что и на нынешнем уровне 32 млн может не задержаться. Когда с «Челси» снимут трансферный бан, клуб наверняка продаст 28-летнего игрока.

Вирджил ван Дейк

Хотя голландец лишился официального статуса самого ценного защитника мира, Transfermarkt считает ван Дейка дороже остальных игроков данного амплуа. Пожалуй, так оно и есть. Лидер обороны «Ливерпуля», за которого красные заплатили около 85 млн евро, разменял сотню. Стоимость Вирджила повышена с 90 млн до 100 млн Есть информация, что и ван Дейка ждёт новый длительный контракт с зарплатой в размере 11,6 млн евро в год.

Александр Зинченко

Бывший полузащитник «Уфы» стал самым дорогим футболистом Украины по версии Transfermarkt. Ориентировочная стоимость Зинченко повышена в полтора раза — с 20 до 30 млн евро. Вряд ли нашёлся бы клуб, в котором 22-летний игрок смог бы так развить свою карьеру, как в «Манчестер Сити», несмотря на смену позиции на поле. Пеп Гвардиола продолжает доверять Александру, выходившему в основе во всех пяти матчах сезона.

Наби Кейта

Даже играя в «Ливерпуле» и выигрывая Лигу чемпионов, можно существенно понизить свою цену на трансферном рынке. Конкретный пример — 24-летний гвинеец. В июле прошлого года красные заплатили «РБ Лейпциг» 60 млн евро за Кейта. В такую сумму и оценивали полузащитника до осени 2019-го, но теперь срезали 10 млн Наби мешают травмы. В нынешнем сезоне он сыграл лишь в одном матче и получил повреждение бедра.

Гарри Магуайр

Новичок «Манчестер Юнайтед» отнял у ван Дейка звание самого дорогого защитника мира после перехода из «Лестера» за сумму около 87 млн евро. Аналитики рынка отреагировали на изменение статуса Магуайра, но в пределах разумного. По их оценкам, англичанин стоит не более 70 млн Ему добавили 20 млн Гарри, конечно, классный игрок, тем не менее Вирджил кажется посильнее. После первых четырёх матчей Магуайра за «МЮ», нельзя сказать, что он вывел оборону команды на новый уровень.

Мэйсон Маунт

20-летний Маунт — такое же открытие в «Челси» Фрэнка Лэмпарда, как и Абрахам. В первых пяти матчах за синих атакующий полузащитник забил два гола и заработал приглашение в сборную Англии. Ориентировочная стоимость Мэйсона возросла почти в три раза — с 12 до 35 млн евро. С Маунтом лондонский клуб продлил контракт чуть раньше: по соглашению, которое действует до лета 2024-го, он получает 77 тыс. фунтов стерлингов в неделю.

Шкодран Мустафи

Складывается впечатление, что Мустафи начинает ехать с рынка, хотя чемпиону мира в составе сборной Германии всего 27 лет. Логично, что ориентировочная трансферная стоимость Мустафи снижена с 25 до 18 млн евро. Между тем, «Арсенал» покупал немца у «Валенсия» за 41 млн, но во столько Шкодрана не оценивали никогда. Максимум — 30 млн Летом «Арсенал» готов был отпустить Мустафи, который в новом сезоне превратился из игрока в болельщика.

Николя Пепе

Один из самых дорогих летних новичков чемпионата Англии, вингер «Арсенала» теперь оценивается почти на те деньги, которые лондонский клуб отдал за него «Лиллю» (80 млн евро). Стоимость Пепе повышена с 65 до 75 млн Хотя пока 24-летний ивуариец не взорвал своим появлением АПЛ. В первых четырёх играх за «канониров» ограничился голевой передачей. Зато Пепе обыграл один в один ван Дейка, чего никому не удавалось на протяжении 50 матчей. За это не грех и миллион накинуть.

Даниель Себальос

Другой представитель «Арсенала», чья цена резко увеличена, — арендованный полузащитник «Реала». Себальосу прибавили сразу 15 млн евро. Если раньше Дани «тянул» на 30 млн, то теперь стоит все 45 млн Свою роль, очевидно, сыграла и победа на молодёжном Евро-2019 со сборной Испании. За «Арсенал» Себальос провёл четыре матча и сделал две голевые передачи. Возможно, «канониры» уже сегодня выкупили бы игрока, если бы сам испанец не отказался от соответствующего пункта в контракте.
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Футбол , Премьер-лига , Статьи , Маркос Алонсо , Фрэнк Лэмпард , Александр Зинченко , Даниель Себальос , Гарри Магуайр , Ван Дейк , УЕФА , Реал , Манчестер Юнайтед
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