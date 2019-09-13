Зидан отреагировал на заявление Бэйла про козла отпущения

Так, по словам валлийца, он ощущает себя в "королевском клубе" козлом отпущения. Это связано с тем, что минувшим летним трансферным окном наставник "сливочных" был твердо намерен расстаться с игроком.

"Мы все здесь ответственны за то, что делаем. Это относится как к хорошим вещам, так и к плохим. Мы все в одной лодке, и это не изменится.

Всегда говорил, что Гарет — игрок с впечатляющим качеством. Все знали его ситуацию летом.

Теперь Бэйл с нами, и я рад. Так же как и он, клуб и фанаты. Пришло время двигаться вперед", — сказал Зидан.

Контракт Бэйла со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее экс-тренер "Реала" Жозэ Моуринью рассказал о работе в клубе.