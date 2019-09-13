Зидан отреагировал на заявление Бэйла про козла отпущения 

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался по поводу заявления вингера клуба Гарета Бэйла, передает Marca.
Так, по словам валлийца, он ощущает себя в "королевском клубе" козлом отпущения. Это связано с тем, что минувшим летним трансферным окном наставник "сливочных" был твердо намерен расстаться с игроком.
"Мы все здесь ответственны за то, что делаем. Это относится как к хорошим вещам, так и к плохим. Мы все в одной лодке, и это не изменится.
Всегда говорил, что Гарет — игрок с впечатляющим качеством. Все знали его ситуацию летом.
Теперь Бэйл с нами, и я рад. Так же как и он, клуб и фанаты. Пришло время двигаться вперед", — сказал Зидан.
Контракт Бэйла со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ранее экс-тренер "Реала" Жозэ Моуринью рассказал о работе в клубе.