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Дзюба назвал Дриусси своим любимчиком 

Soccer News + ещё 2 53 минуты назад
Дзюба назвал Дриусси своим любимчиком
Фото: Soccer News
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что думает о победном матче с "Арсеналом" (3:1), а также назвал Себастьяна Дриусси своим любимчиком. Об этом сообщает "Чемпионат" "Футбол тем и прекрасен, что невозможно забить всё. Хорошо, что с появлением Себы Дриусси у нас появляются эти моменты. А голы придут, если правильно играть.
Зовите меня Артём великодушный, что я отдал пенальти. Это командная работа. То, что Азмун не забил, — случайность. Второй раз — Себа попросил, очень хотел забить. А он потрясающе работает на команду, поэтому я посчитал, что будет сверхэгоизмом не дать ему пробить. Он мой любимчик. Гадёныш, пользуется этим", — сказал Дзюба.
Ранее футболист поздравил родителей с годовщиной.
В этом сезоне Дзюба забил 5 голов в 9 матчах и сделал 3 ассиста.
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Футбол , Артем Дзюба , Зенит
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