Министерству спорта добавили полномочий к Евро-2020 

Накануне 16-го чемпионата Европы по футболу, который в том числе пройдет на «Газпром Арене» Санкт-Петербурга, Минспорту РФ поручено провести ряд подготовительных мероприятий.
Соответствующие постановления кабинета министров от 4 сентября 2019 года № 1157 и №1158 вступают в силу сегодня, 14 сентября.
В частности, Министерство спорта разработает правила, по которым АНО «Локальная организационная структура УЕФА Евро 2020» будет формировать, публиковать и направлять в уполномоченные органы и организации:
— перечень мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA-2020;
— перечень организаций, участвующих в их подготовке и проведении;
— списки UEFA, включающие иностранцев, которые участвуют в мероприятиях;
— уведомления о выявленных Российским футбольным союзом в процессе подготовки и проведения UEFA-2020 нарушениях правительственных гарантий, регламентирующих документов UEFA, соглашений, заключенных UEFA с городом Санкт-Петербургом, администрацией стадиона и с иными структурами.