Министерству спорта добавили полномочий к Евро-2020

Накануне 16-го чемпионата Европы по футболу, который в том числе пройдет на «Газпром Арене» Санкт-Петербурга, Минспорту РФ поручено провести ряд подготовительных мероприятий.

Соответствующие постановления кабинета министров от 4 сентября 2019 года № 1157 и №1158 вступают в силу сегодня, 14 сентября.

В частности, Министерство спорта разработает правила, по которым АНО «Локальная организационная структура УЕФА Евро 2020» будет формировать, публиковать и направлять в уполномоченные органы и организации:

— перечень мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA-2020;

— перечень организаций, участвующих в их подготовке и проведении;

— списки UEFA , включающие иностранцев, которые участвуют в мероприятиях;