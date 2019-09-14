«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»

Футболисты "Ливерпуля" продолжили победную серию в чемпионате Англии. В пятом туре они на своем поле обыграли "Ньюкасл" со счетом 3:1 и продолжили лидировать в турнире.

Команда Юргена Клоппа возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 15 очков после пяти туров. "Ньюкасл Юнайтед" с четырьмя баллами располагается на 14-м месте.