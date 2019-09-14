«Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас»

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
13 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Зенит
Зенит
3 1
Арсенал Арсенал
13 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Мальорка
Мальорка
0 0
Атлетик Б Атлетик Б
13 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фортуна
Фортуна
1 1
Вольфсбург Вольфсбург
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
1 2
Урал Урал
Сочи
Сочи
0 1
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 0
Лестер Сити Лестер Сити
Норвич Сити
Норвич Сити
3 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
14 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 2
Леванте Леванте
Леганес
Леганес
0 3
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 0
Атлетико М Атлетико М
14 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
1 2
Вердер Вердер
Боруссия Д
Боруссия Д
4 0
Байер Байер
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
1 1
Бавария Бавария
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
14:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
16:30
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
19:00
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
16:00
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
18:30
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
15:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Шальке-04 Шальке-04
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
20:00
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
20:30
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
22:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
20 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
17:30
Спартак М Спартак М
20 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
22:00
Борнмут Борнмут
20 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
22:00
Бетис Бетис
20 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
21:30
Майнц Майнц
21 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ахмат
Ахмат
14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит
Зенит
16:30
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Ростов Ростов
21 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
14:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Бёрнли
Бёрнли
17:00
Норвич Сити Норвич Сити
Манчестер Сити
Манчестер Сити
17:00
Уотфорд Уотфорд
21 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
14:00
Вальядолид Вальядолид
Леванте
Леванте
17:00
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
19:30
Сельта Сельта
21 сентября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Аугсбург Аугсбург
Бавария
Бавария
16:30
Кёльн Кёльн
Байер
Байер
16:30
Унион Унион

«Тоттенхэм» одержал разгромную победу над «Кристал Пэлас» в АПЛ 

RT на русском + ещё 11 2 часа назад
«Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас»
Фото: spursofficial Twitter
Лондонский «Тоттенхэм» крупно обыграл в столичном футбольном дерби «Кристал Пэлас» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 4:0.
В составе хозяев дубль оформил Сон Хын Мин, отличившись на 10-й и 23-й минутах. Помимо него на 21-й минуте в свои ворота мяч отправил Патрик ван Анхольт, а на 43-й минуте отличился Эрик Ламела.
В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Лестером», «Кристал Пэлас» встретится с «Вулверхэмптоном».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» установил рекорд АПЛ.
Лучшие моменты Премьер-лиги
RT на русском: последние новости
«Челси» крупно обыграл «Вулверхэмптон» в пятом туре АПЛ «Челси» крупно обыграл «Вулверхэмптон» в пятом туре АПЛ «Урал» пошутил над «Спартаком» во время матча РПЛ «Урал» пошутил над «Спартаком» во время матча РПЛ Фанаты «Спартака» освистали команду после поражения от «Урала» Фанаты «Спартака» освистали команду после поражения от «Урала»
Футбол , Премьер-лига , Эрик Ламела
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новичок АПЛ продлил серию матчей без побед в АПЛ
Новичок АПЛ продлил серию матчей без побед в АПЛ
Названы возможные причины госпитализации Шумахера
Названы возможные причины госпитализации Шумахера
Миранчук получил травму
Миранчук получил травму
«Спартак» потерпел пятое поражение в семи матчах КХЛ
«Спартак» потерпел пятое поражение в семи матчах КХЛ
«Челси» крупно обыграл «Вулверхэмптон»
«Челси» крупно обыграл «Вулверхэмптон»
Видео
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
01:46
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
Хоккей
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
Где будут играть Кокорин и Мамаев
04:56
Где будут играть Кокорин и Мамаев
Футбол Статьи
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
01:45
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
MMA
У Мамаева появились новые проблемы с законом
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
Хабиб резко набрал вес перед боем
00:41
Хабиб резко набрал вес перед боем
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение