«Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас»

«Тоттенхэм» одержал разгромную победу над «Кристал Пэлас» в АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» крупно обыграл в столичном футбольном дерби «Кристал Пэлас» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев дубль оформил Сон Хын Мин, отличившись на 10-й и 23-й минутах. Помимо него на 21-й минуте в свои ворота мяч отправил Патрик ван Анхольт, а на 43-й минуте отличился Эрик Ламела

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Лестером», «Кристал Пэлас» встретится с «Вулверхэмптоном».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» установил рекорд АПЛ.