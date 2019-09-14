В каком клубе будет выступать освободившийся Кокорин 

Футбольные клубы «Зенит» и «Сочи» обсуждают переход бывшего форварда петербуржцев Александра Кокорина. Его могут отдать сочинцам в аренду на полгода, сообщает «Чемпионат».
l Предполагается, что к весне Кокорин наберет форму и вернется в «Зенит».
Год назад Кокорин и футболист «Краснодара» Павел Мамаев вместе с друзьями избили людей в центре Москвы и получили 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев колонии. В начале сентября футболисты были досрочно освобождены за примерное поведение.
Контракт Кокорина с «Зенитом» истёк минувшим летом. Сейчас 28-летний нападающий является свободным агентом. В соцсетях интернет-юмористы уже переиначили известную русскую поговорку: «Знал бы прикуп — играл бы в „Сочи“.
Ранее сообщалось, что „Зенит“ намерен предложить Кокорину краткосрочный контракт и зарплату существенно меньше прежней.