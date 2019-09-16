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Отец Месси не встречался с руководством клуба Бекхэма 

Газета.Ru + ещё 18 4 часа назад
Отец Месси не встречался с клубом Бекхэма
Фото: Reuters
Руководство клуба Высшего футбольного дивизиона (MLS) "Интер Майами" не встречалось с Хорхе Месси, отцом нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, по поводу перехода аргентинца в клуб Дэвида Бекхэма. Об этом сообщает Goal.com.
29 января 2018 года, когда "Интер Майами" был официально включен в число участников MLS, Месси прислал Бекхэму видеопоздравление, в конце которого намекнул на заинтересованность в игре за американский клуб: "Кто знает, может, через несколько лет вы позвоните мне".
Ранее сообщалось, что нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду расплакался во время просмотра видео со своим умершим отцом.
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