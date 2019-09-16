Отец Месси не встречался с клубом Бекхэма

Отец Месси не встречался с руководством клуба Бекхэма

29 января 2018 года, когда "Интер Майами" был официально включен в число участников MLS, Месси прислал Бекхэму видеопоздравление, в конце которого намекнул на заинтересованность в игре за американский клуб: "Кто знает, может, через несколько лет вы позвоните мне".