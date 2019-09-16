Отец Месси не встречался с клубом Бекхэма

Руководство клуба Высшего футбольного дивизиона (MLS) "Интер Майами" не встречалось с Хорхе Месси, отцом нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, по поводу перехода аргентинца в клуб Дэвида Бекхэма. Об этом сообщает Goal.com.
29 января 2018 года, когда "Интер Майами" был официально включен в число участников MLS, Месси прислал Бекхэму видеопоздравление, в конце которого намекнул на заинтересованность в игре за американский клуб: "Кто знает, может, через несколько лет вы позвоните мне".
Ранее сообщалось, что нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду расплакался во время просмотра видео со своим умершим отцом.