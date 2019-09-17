Александр Кокорин первое время после возобновления футбольной карьеры проведёт в футбольном клубе «Сочи», Павел Мамаев ведёт переговоры с турецким клубом «Галатасарай», сообщил в интервью «Спорт-Экспрессу» футбольный тренер Александр Петренко, который судил матчи с участием спортсменов на территории исправительной колонии.
«Я позавчера с ними разговаривал.. Саша говорит, что будет в ближайшее время, грубо говоря, стажироваться в «Сочи». Пашу хочет «Галатасарай», не знаю, как они смогут совместить этот вариант с условиями УДО», — отметил Петренко.
По словам футбольного тренера, накануне освобождения спортсмены провели матч против команды офицерского состава колонии, который выиграли со счётом 6:5.
Ранее адвокат Александр Падалко сообщил журналистам, что Александр Кокорин и Павел Мамаев, освободившиеся 17 сентября из колонии по УДО, продолжат играть в российских клубах. По его словам, накануне Александр Кокорин заключил новый контракт с петербургским «Зенитом», а Павел Мамаев продолжит играть за «Краснодар».
8 мая суд признал Павла Мамаева и Александра Кокорина виновными в хулиганстве и нанесении побоев двум жителям столицы. В результате Кокорина приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы. Следователи выяснили, что рано утром 8 октября 2018 года спортсмены устроили драку с водителем сотрудницы «Первого канала» Виталием Соловчуком. Позже футболисты оказались в кафе «Кофемания», где устроили потасовку с его посетителями. В результате пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак. Очевидцы уверяют, что в обоих случаях молодые люди находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.