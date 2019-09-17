Тренер предсказал будущее Мамаева

«Я позавчера с ними разговаривал.. Саша говорит, что будет в ближайшее время, грубо говоря, стажироваться в «Сочи». Пашу хочет «Галатасарай», не знаю, как они смогут совместить этот вариант с условиями УДО», — отметил Петренко.

По словам футбольного тренера, накануне освобождения спортсмены провели матч против команды офицерского состава колонии, который выиграли со счётом 6:5.

Ранее адвокат Александр Падалко сообщил журналистам, что Александр Кокорин и Павел Мамаев, освободившиеся 17 сентября из колонии по УДО, продолжат играть в российских клубах. По его словам, накануне Александр Кокорин заключил новый контракт с петербургским «Зенитом» , а Павел Мамаев продолжит играть за «Краснодар».