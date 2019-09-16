Огромные зарплаты футболистов сочли проблемой России

Спортсмен назвал проблемой России сверхвысокие доходы футболистов

Огромные и не всегда адекватные бюджетные траты, в том числе на слишком высокие зарплаты футболистов, являются проблемой России, но не игроков. Такое мнение выразил волейболист сборной РФ Максим Михайлов

Когда человеку предлагают большие деньги, он, если не дурак, согласится. Футболисты же не делают ничего запрещённого, — цитирует Михайлова «Спорт-экспресс».

По его мнению, футболисты, находящиеся в запасном составе своей команды, не требуют повышения зарплат, однако, если им поступают соответствующие предложения, они не отказываются.

Другое дело, что зачастую средства бюджетные, и их не всегда адекватные растраты — это проблема нашей страны. Но не футболистов, — добавил Михайлов.