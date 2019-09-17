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Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом» 

Рамблер + ещё 38 21 минуту назад
Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом»
Фото: ТАСС
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, освободившиеся 17 сентября из колонии по УДО, продолжат играть в российских клубах, сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката Юрия Падалко.
По его словам, накануне Александр Кокорин заключил новый контракт с петербургским «Зенитом», а Павел Мамаев продолжит играть за «Краснодар».
«Футболисты на свободе. Вышли братья Кокорины и Мамаев, едут домой. Планы у Мамаева — действующий контракт с "Краснодаром", у Кокорина вчера была заключено трудовое соглашение с "Зенитом", поэтому он будет в составе», — цитирует агентство слова Падалко.
Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявляли о возможности рассмотрения расторжения контракта между Павлом Мамаевом и футбольным клубом «Краснодар». Отмечалось, что заседание палаты по разрешению споров может состояться через одну-две недели после освобождения спортсмена, поскольку необходимо «уведомить стороны и созвать состав арбитров».
8 мая суд признал Павла Мамаева и Александра Кокорина виновными в хулиганстве и нанесении побоев двум жителям столицы. В результате Кокорина приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы. Следователи выяснили, что рано утром 8 октября 2018 года спортсмены устроили драку с водителем сотрудницы «Первого канала» Виталием Соловчуком. Позже футболисты оказались в кафе «Кофемания», где устроили потасовку с его посетителями. В результате пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак. Очевидцы уверяют, что в обоих случаях молодые люди находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии
Футбол , РПЛ , Павел Мамаев , Денис Пак , Виталий Соловчук , Александр Кокорин , Минпромторг , Зенит , РФС , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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