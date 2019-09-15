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ЦСКА обыграл «Тамбов» благодаря голам Бистровича и Магнуссона 

Чемпионат.com + ещё 12 2 часа назад
ЦСКА обыграл «Тамбов»
Фото: ТАСС
В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» уступил московскому ЦСКА со счётом 0:2. Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Обслуживал матч нижегородский арбитр Михаил Вилков. В качестве его ассистентов выступили Алексей Воронцов (Ярославль) и Адлан Хатуев (Грозный).
В начале второго тайма «армейцы» потеряли ивуарийского защитника Седрика Гогуа, который получил травму и был заменён. На 66-й минуте счёт мог открыть Фёдор Чалов, но форвард ЦСКА не реализовал пенальти. Вскоре «Тамбов» остался вдесятером. Валерий Чуперка в течение нескольких секунд получил две жёлтые карточки и был удалён. Счёт на 84-й минуте открыл Кристиян Бистрович. Во компенсированное время преимущество ЦСКА увеличил Хёрдур Магнуссон.
ЦСКА, набрав 19 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (5) — на 16-м месте.
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Футбол , Хердур Магнуссон , Федор Чалов , Седрик Гогуа , Михаил Вилков , Алексей Воронцов , Валерий Чуперка , ЦСКА
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