ЦСКА обыграл «Тамбов»

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«Тамбов» — ЦСКА: Гогуа получил травму и был заменён

«ПСЖ» — «Страсбург» — 1:0, 14 сентября 2019, гол Неймара через себя

Цорн: Кононов не подавал в отставку после поражения в матче с «Уралом»