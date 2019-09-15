Миодраг Божович: «Мамаев усилил бы „Крылья“ и был бы одним из лучших футболистов в команде»

Главный тренер « Крыльев Советов Миодраг Божович заявил, что полузащитник Павел Мамаев усилил бы команду. — Вы недавно сказали, что с Павлом Мамаевым «Краснодар» был интереснее. Усилил бы он «Крылья Советов»? — Я так и думаю. «Краснодар» с ним играл лучше, и он был одним из лучших футболистов в команде. Он бы мог и нас усилить, — сказал Божович. Мамаев, как и нападающий Александр Кокорин , в скором времени должны освободиться из тюрьмы по УДО. Они были осуждены за несколько драк в центре Москвы, которые произошли в октябре прошлого года.

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