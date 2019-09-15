Миодраг Божович: «Мамаев усилил бы „Крылья“»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что полузащитник Павел Мамаев усилил бы команду.
— Вы недавно сказали, что с Павлом Мамаевым «Краснодар» был интереснее. Усилил бы он «Крылья Советов»?
— Я так и думаю. «Краснодар» с ним играл лучше, и он был одним из лучших футболистов в команде. Он бы мог и нас усилить, — сказал Божович.
Мамаев, как и нападающий Александр Кокорин, в скором времени должны освободиться из тюрьмы по УДО. Они были осуждены за несколько драк в центре Москвы, которые произошли в октябре прошлого года.