«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» 

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" принимал "Крылья Советов" и добился волевой победы со счетом 4:2. Встреча состоялась в Краснодаре на одноименном стадионе. Обслуживал матч арбитр Сергей Карасев. На матче присутствовал 26 131 зритель. Из них более трехсот болельщиков поддерживали самарский клуб.
"Краснодар" с 20 очками поднялся на первую строчку в таблице РПЛ. Столько же очков в активе у петербургского "Зенита". Самарские "Крылья Советов" с семью баллами располагаются на 14-й строчке.
Голы: Соболев, 12 (0:1); Сулейманов, 16 (1:1); Ольссон, 48 (2:1); Вандерсон, 57 (3:1); Ари, 67 (4:1); Антон, 75 (4:2, пен)
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