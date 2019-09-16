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Владимир Быстров: «Хотелось бы сделать интервью с Путиным» 

Sports.ru + ещё 5 3 часа назад
«Хотелось бы сделать интервью с Путиным»
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал о своей работе телеэкспертом и о ведении видеоблога.
— Помимо работы экспертом на «Матч ТВ» вы недавно завели видеоблог. Как появилась идея заняться этим делом?
— Да просто времени стало много свободного, вот и решил часть его потратить на интернет. Для меня это была далекая тема, теперь вот осваиваю, изучаю.
— Некоторые игроки также делают определенный контент для YouTube. Их пример как-то вдохновил?
— Я вообще раньше не смотрел видео в интернете. Да и какое тут вдохновение, в этом деле надо все от себя смотреть. Решил попробовать.
— И как?
— Пока еще сам не понял, в чем фишка.
— Есть ли какая-то конечная цель в этом хобби — подписчики, просмотры?
— Никакой конечной цели.
— Насколько вы сами участвуете в подборе гостей и составлении тем?
— Вообще не участвую. Просто прихожу на съемку и уже там узнаю, кого и что снимаем. Я не люблю ни к чему готовиться. Так что все, что вы видите, — это экспромт. В последний раз пришел на съемку, оказалось, что я главный гость. А мне об этом никто не говорил даже.
— Кто для вас гость мечты?
— Да кто захочет, тот пусть и приходит. Я буду рад всем, кому есть что рассказать. К сожалению, мало тех, кто будет готов прийти и говорить правду. А хотелось бы видеть тех, кто будет откровенен.
— Ну, а если по персоналиям, с кем было бы интереснее всего записать видео?
— Хотелось бы с Владимиром Владимировичем Путиным интервью сделать. Не высокая планка?
— О чем разговор будет?
— О жизни.
— И какой к нему главный вопрос?
— Ну зачем я его сейчас буду рассказывать. Он же тогда прочитает и подготовится, а так — будет нежданчик. Он-то лучше меня готовится к своим выступлениям, — сказал Быстров.
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Футбол , Прочее , Владимир Быстров , Владимир Путин
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