Владимир Быстров: «Хотелось бы сделать интервью с Путиным»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал о своей работе телеэкспертом и о ведении видеоблога.

— Помимо работы экспертом на «Матч ТВ» вы недавно завели видеоблог. Как появилась идея заняться этим делом?

— Да просто времени стало много свободного, вот и решил часть его потратить на интернет. Для меня это была далекая тема, теперь вот осваиваю, изучаю.

— Некоторые игроки также делают определенный контент для YouTube. Их пример как-то вдохновил?

— Я вообще раньше не смотрел видео в интернете. Да и какое тут вдохновение, в этом деле надо все от себя смотреть. Решил попробовать.

— И как?

— Пока еще сам не понял, в чем фишка.

— Есть ли какая-то конечная цель в этом хобби — подписчики, просмотры?

— Никакой конечной цели.

— Насколько вы сами участвуете в подборе гостей и составлении тем?

— Вообще не участвую. Просто прихожу на съемку и уже там узнаю, кого и что снимаем. Я не люблю ни к чему готовиться. Так что все, что вы видите, — это экспромт. В последний раз пришел на съемку, оказалось, что я главный гость. А мне об этом никто не говорил даже.

— Кто для вас гость мечты?

— Да кто захочет, тот пусть и приходит. Я буду рад всем, кому есть что рассказать. К сожалению, мало тех, кто будет готов прийти и говорить правду. А хотелось бы видеть тех, кто будет откровенен.

— Ну, а если по персоналиям, с кем было бы интереснее всего записать видео?

— О чем разговор будет?

— О жизни.

— И какой к нему главный вопрос?

— Ну зачем я его сейчас буду рассказывать. Он же тогда прочитает и подготовится, а так — будет нежданчик. Он-то лучше меня готовится к своим выступлениям, — сказал Быстров.