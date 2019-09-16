Роналду посмотрел видео об умершем отце и расплакался 

‘He doesn’t see me receive awards. ’



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm. @piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR— Good Morning Britain (@GMB) 16 сентября 2019 г.

Журналист показал Роналду фильм о его отце Жозе Динише Авейру, который был алкоголиком и умер в 2005 году. Португалец не смог сдержать слез и объяснил, что этот момент был для него особенно эмоциональным, потому что отец никогда не видел его успехов.