Роналду рассказал о стыде из-за обвинений в изнасиловании

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что испытал стыд после обвинений в изнасиловании. Об этом сообщает «Лента.ру».

В интервью Good Morning Britain футболист рассказал, как однажды со своей девушкой Джорджиной Родригес смотрел выпуск новостей, в котором проходил сюжет об обвинениях в его адрес. В этот момент Роналду услышал, что его дети спускаются по лестнице, и переключил канал. По словам футболиста, он почувствовал стыд из-за того, что дети могут услышать плохие слова о своем отце.

Осенью 2018 года американка Кэтрин Майорга обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Роналду подтвердил, что между ним и Майоргой был секс в тот вечер, однако отказался считать это изнасилованием. В июле обвинения в адрес Роналду были сняты.