Названо время освобождения Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут из колонии 17 сентября в первой половине дня. Об этом сообщает издание Sport24 со ссылкой на начальника пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксению Белоусову.
«По закону освобождение по УДО происходит в первой половине дня. До обеда это должно произойти», — сказала Белоусова.
6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева, решение по УДО вступает в силу 17 сентября. Четвертый осужденный по делу о драках в Москве, Александр Протасовицкий, пока ожидает решения по ходатайству об УДО.
13 июня Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к полутора годам заключения в колонии общего режима, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам колонии общего режима. Футболисты признаны виновными в причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве.