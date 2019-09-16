Сын Киркорова начал заниматься в академии ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», Мартин, сын российского исполнителя Филиппа Киркорова 2012 года рождения, который занимался в академии «Барселоны», начал заниматься в академии московского ЦСКА

Напомним, Киркоров впервые стал отцом в 2011 году — тогда на свет появилась его дочь Алла-Виктория. В июне 2012 года исполнитель сообщил о рождении сына Мартина. Напомним, оба ребёнка Киркорова появились на свет от суррогатной матери. Мартин поступил в академию «Барселоны» в марте текущего года.

Московский ЦСКА набрал 19 очков в 9 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар», набравший 20 очков в 9 матчах. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Краснодаром».