Экс-наставник «Ювентуса» отказал «Монако»

Бывший главный тренер итальянских "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отказался от предложения "Монако". Об этом сообщает RMC.

По информации источника, отказ специалиста связан с тем, что он хочет занять пост наставника французского "Пари Сен-Жермен". В данный момент эту должность занимает немец Томас Тухель , однако ожидается, что парижане его в скором времени уволят.

В данный момент "Монако" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1. В активе команды всего два очка.