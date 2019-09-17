Экс-наставник «Ювентуса» отказал «Монако» 

Бывший главный тренер итальянских "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отказался от предложения "Монако". Об этом сообщает RMC.
По информации источника, отказ специалиста связан с тем, что он хочет занять пост наставника французского "Пари Сен-Жермен". В данный момент эту должность занимает немец Томас Тухель, однако ожидается, что парижане его в скором времени уволят.
Также монегаски могут пригласить на пост главного тренера экс-наставника петербургского "Зенита" Лучано Спаллетти.
В данный момент "Монако" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1. В активе команды всего два очка.
Владельцем клуба с 23 декабря 2011 года является российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. В 2017 году "Монако" установил мировой рекорд по прибыли клубов от трансферов, осуществив продажи футболистов на сумму примерно €360 млн Ранее российский игрок "Монако" Александр Головин восхитился игрой бразильского форварда "ПСЖ" Неймара.