Мелкадзе назвал причину неудач в «Спартаке»

Также форвард отметил и на другие вопросы подписчиков в сторис инстаграма.

"Почему в "Спартаке" не получается? Мне кажется, что проблема в моей голове. Психологический барьер — и одного гола не оформил в официальных матчах. Да, я на поле стараюсь, но толку мало. На одном старании далеко не уедешь. Надо прибавлять.

Мой худший матч в карьере? "Спартак" — "Енисей" (2:0) в прошлом сезоне", — заявил Мелкадзе.

22-летний футболист является воспитанником красно-белых. В основной команде он выступает с мая 2015 года. За это время он сыграл в 22 матчах на клубном уровне.

В сезоне-2017/18 форвард уже уходил в аренду в "Тосно".

Ранее экс-тренер "Спартака" высказался о частой смене тренеров в команде.