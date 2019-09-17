Отчим Кокорина наехал на журналиста

Отчим Кокорина проехался по журналисту

Отчим Александра Кокорина наехал на журналиста во время встречи футболиста, сегодня выходящего из колонии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Осенью 2018 года Кокорин вместе с Павлом Мамаевым избили в Москве водителя журналистки Первого канала, директора НАМИ и чиновника Минпромторга . Весной 2019-го они были осуждены за это на 18 и 17 месяцев колонии. В начале сентября суд принял решение освободить их условно-досрочно.

Футболисты отбывают наказание в ИК-4 в Алексеевке Белгородской области. Покинуть учреждение они должны сегодня. У выхода из него спортсменов встречают журналисты и родственники, Кокорина — мать и отчим.

Последние подъехали к колонии на «Гелендвагене» и припарковались у входа. Автомобиль тут же окружили журналисты, фотографы и операторы. В этот момент отчим Кокорина стал сдавать назад и наехал на журналиста издания «Лайф» — его нога провела под колесом несколько секунд.

Коллеге из «МК» потерпевший рассказал, что после инцидента приезжала скорая помощь, ее сотрудники осмотрели стопу, заподозрили перелом большого пальца, перебинтовали ногу и рекомендовали обратиться в травмпункт. Кроме того, сотрудники ГИБДД составили протокол. Отчим уже дал показания, журналист даст вскоре.