«Барселоне» грозит штраф за переговоры с Гризманном

"Барселоне" грозит штраф за переговоры с нападающим Антуаном Гризманном , когда у того был действующий контракт с мадридским "Атлетико", сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, суд, в который обратился столичный клуб с иском, рассматривает в качестве наказания штраф в размере €300. Отмечается, что альтернативным наказание может стать проведение одного домашнего матча каталонского клуба без зрителей.

Мадридский клуб не согласен с суммой отступных за футболиста. "Барселона" заплатила за игрока €120 млн, однако "Атлетико" требует от каталонцев €200 млн Ранее сообщалось, что английский клуб подаст в Международную федерацию футбола (ФИФА) жалобу на "Барселону".